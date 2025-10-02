青森ワッツは10月2日、9月30日付で契約を解除していたポイントガードの猪狩渉が、モンゴルのクラブ「ザック・ブロンコス」へ移籍することを発表した。 福島県出身で現在29歳の猪狩は、168センチ65キロのポイントガード。名門の能代工業高校（現：県立能代科学技術高校）出身で、スラムダンク奨学金8期生としてIMGアカデミーへ進学した経歴を持つ。B2の福島ファイヤーボンズやアメリカの独立リ&#12