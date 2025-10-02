UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第2節が1日に開催され、昨季王者のパリSGは敵地でバルセロナに2-1で勝利した。ルイス・エンリケ監督のコメントをUEFA公式サイトが伝えている。パリSGは前半19分にFWマーカス・ラッシュフォードのアシストからFWフェラン・トーレスに先制弾を献上。それでも前半38分にDFヌーノ・メンデスのパスを受けたFWセニー・マユルが左足で決めると、後半45分にはDFアクラフ・ハキミから