U-20ワールドカップは1日、D組のグループリーグ第2節を行い、アルゼンチンが2連勝でベスト16進出を決めた。アルゼンチンはオーストラリアと対戦。前半3分、レバークーゼン所属のエースFWアレホ・サルコのゴールで先制点を奪うと、同45分にDFトーマス・ペレスが追加点を奪い、2-0で前半を折り返した。一方のオーストラリアも後半24分、DFダニエル・ベニーのゴールで一矢報いたが、アルゼンチンは後半アディショナルタイムにも2