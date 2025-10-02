★人気テーマ・ベスト１０ １人工知能 ２地方銀行 ３半導体 ４データセンター ５防衛 ６量子コンピューター ７ＪＰＸ日経４００ ８下水道 ９核融合発電 １０２０２５年のＩＰＯ みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「金」が１６位となっている。 １日のニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金先物相場は５日続伸し