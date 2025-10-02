人気舞台「Clubキャッテリア」から派生したバラエティ番組「キャッテリア THE TV」が日本テレビにて放送決定！放送日時は、2025年10月2日（木）・10月9日（木）・10月16日（木）の25:35〜26:05。TVer（1週間）・Huluでの見逃し配信も実施。2.5次元俳優界のトップランナーとして走り続ける荒牧慶彦が企画・プロデュースし、猫の世界のホストクラブの物語を舞台化した、Stray Cityシリーズ「Clubキャッテリア」「Clubドーシャ」。そ