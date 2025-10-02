コメダは10月7日、ロッテのチョコレート「ラミー」とコラボレーションした「コメダのフラッペ Rummy」(770円〜1,010円)をコメダ珈琲店の一部店舗で発売する。「コメダのフラッペ Rummy」(770円〜1,010円)今年60周年を迎えるロッテのラミーとのコラボレーションで、フラッペ初の季節限定商品が誕生した。ロッテ「ラミー」ラミーは洋酒を使用した大人向けのチョコレートとして長年愛されてきたが、今回のフラッペでは同商品の世界観