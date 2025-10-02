これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、上・中・下越の一部地域に大雨注意報が発表されています。 これまで降った雨で地盤の緩んでいるところがあるため、土砂災害に注意してください。 ◆2日(木)これからの天気 午後は天気が回復するでしょう。各地で晴れ間が広がりそうです。 降水確率は10%前後のところが多くなっています。 ◆２日(木)の予想最高気温 最高気温は、24～