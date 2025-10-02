ソニーは、スマートフォンのスタンダードモデル「Xperia 10 VII」を10月9日（木）に発売する。市場推定価格は7万5,000円前後。9月に発表した製品で、このほど正式な発売日が決まった。 カラーはホワイト、チャコールブラック、ターコイズの3色。ソニーのインターネット直販サイト「ソニーストア」や直営店のほか、NTTドコモ、au、ソフトバンク、家電量販店、ECサイト、