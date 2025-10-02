Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¸¦²»¡×¤Ï2Æü¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÅâÂô¼÷ÌÀ¡Ê62¡Ë¤È»³¸ýÃÒ»Ò¡Ê60¡Ë¤¬12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò2Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÀµ¼°È¯É½¡£ÅâÂô¤È»³¸ý¤Ï2026Ç¯1·î¤«¤é¿·²ñ¼Ò¡ÖTEAM KARASAWA¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£1995Ç¯¤Î·ëº§¤«¤é30Ç¯¡£¤µ¤é¤Ë2¿Í¤È¤â´ÔÎñ¤òÄ¶¤¨¤¿ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¿·¤¿¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£¡Ö¸¦²»¡×¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÅâÂô¼÷ÌÀ¡¦»³¸ýÃÒ»Ò¤Ï2025Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¸¦²»¥°¥ë¡¼¥×¤òÎ¥¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤­¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£