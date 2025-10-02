女優の高岡早紀（52）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。イベントでのオフショットが反響を呼んでいる。高岡は「大河ドラマ“べらぼう”のトークショーを、蔦重ゆかりの町の東京都中央区で開催しました」と報告。「衣装は劇中の津与さんの装いとは違う、紫の麻の着物にしました」と伝えた。そして「たくさんのファンの方々にお集まり頂き、幸せな時を過ごしました。感謝です。。」とコメント。着物姿での写真を披露