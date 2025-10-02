CHAQLA.が本日10月1日、3rd EP『覚命盤』をリリースした。2023年に結成されたCHAQLA.は、わずか約2年というスピードでシーンの最前線に駆け上がってきた。鮮烈なヴィジュアルはもちろん、攻撃的なラップを繰り出すANNIE A (Vo)を筆頭に、ヒップホップのみならずさまざまなジャンルを咀嚼した独自の音楽性で異彩を放つ。kai (G, Cho)、鷹乃助(B)、Bikky (Dr)の生み出すサウンド＆ヴィジョンはシーンを超えて圧倒的に刺激的だ。2025