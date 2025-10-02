9人組グループ・Snow Manの阿部亮平が2日、都内で行われた『QuizKnock10周年プロジェクト』PRイベントにゲストとしてサプライズ登壇した。普段からQuizKnockファンだという阿部がお祝いに駆けつけた。【写真】ブルーが似合う！笑顔で手をふる阿部亮平QuizKnockは伊沢拓司率いる知的エンタメ集団でふくらP、河村拓哉、須貝駿貴、山本祥彰、鶴崎修功、東問、東言らが参加。2016年にウェブメディアとして始動し、YouTubeチャンネ