今月末からのハロウィーン期間を前に、渋谷区の長谷部区長が会見を行い、JR渋谷駅前ではハチ公像の周辺を封鎖するなど、対策を発表しました。渋谷区長谷部健区長「今年のハロウィーン対策のキーワードは、迷惑ハロウィーン禁止という言葉になります」 東京・渋谷駅周辺は毎年、ハロウィーン期間中は多くの仮装した人などが詰めかけ、路上での飲酒やごみのポイ捨てといった迷惑行為が相次いでいます。今年のハロウィーン当日