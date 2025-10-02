日本時間２日にロサンゼルスで行われている米大リーグ・ワイルドカードシリーズのドジャース―レッズ第２戦で、山本由伸が快投を演じた。七回途中まで投げて４安打９奪三振で２失点。いきなりの味方のエラーに足を引っ張られながら立ち直り、六回の無死満塁のピンチも得点を許さない、カッコ良すぎる快投だった。（デジタル編集部）初回、山本は不運に見舞われた。二死一塁から４番Ａ・ヘイズを力のない右飛には打ち取ったはず