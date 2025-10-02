レッズとWCS第2戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦に「1番・DH」で先発出場。6回の第4打席に貴重な右前適時打を放ち、力投する山本由伸投手を援護した。3-2と1点リードで迎えた6回1死一、三塁の第4打席、大谷が吠えた。レッズ3番手のマルティネスと対戦し、貴重な追加点となる右前適時打。打った瞬間に一、二塁間を抜けると確信した大谷は