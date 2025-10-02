バカリズムによるドラマ『ノンレムの窓』（日本テレビ系）が舞台化され、12月7日より東京・IMM THEATERで上演されることが決定した。出演者は風間俊介、シソンヌじろう、与田祐希。【写真】バカリズムの不思議な世界が舞台に！『ノンレムの窓』ビジュアル日常の中で起こりうる、ちょっと不思議で、ちょっと笑えるショートショートドラマ『ノンレムの窓』。『ブラッシュアップライフ』『ホットスポット』と立て続けに大ヒット