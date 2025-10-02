福士蒼汰と福原遥がダブル主演する映画『楓』より、主要キャストが集うムビチケビジュアルと、揺れ動く登場人物たちの姿を捉えた新場面写真が解禁された。【写真】福士蒼汰、福原遥、宮沢氷魚、石井杏奈、宮近海斗ら写す『楓』場面写真本作は、スピッツの楽曲「楓」を原案にしたラブストーリー。監督を『世界の中心で、愛をさけぶ』（2004）の行定勲が務める。オリジナルストーリーを書き上げたのは脚本家・高橋泉。音楽はYaff