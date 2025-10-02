アップル傘下のBeatsが、新型ワイヤレスイヤホン「Powerbeats Fit」を発表しました。 ↑新発売の「Powerbeats Fit」（画像提供／アップル）。 Powerbeats Fitはフィットネスなどを想定したワイヤレスイヤホンで、ウィングチップにより耳の形に合わせて装着可能。IPX4等級の耐汗耐水性能により、ジムなどで安心して使用することができます。 再生機能としては、アクティブノイズキャンセリング（ANC）に対応。アダプティブ