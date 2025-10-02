◆米大リーグワイルドカードシリーズ第２戦ドジャース―レッズ（１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＭ・ベッツ内野手が１日（日本時間２日）、本拠のレッズ戦で２適時打で３打点と活躍した。初回の第１打席で二塁打を打ったベッツは、０―２の３回１死三塁で中前へ反撃の適時打を放った。圧巻は６回だ。山本が無死満塁のピンチを無失点で切り抜けた、その裏の攻撃。１死一、三塁で