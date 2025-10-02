１１月１日から、有馬記念（１２月２８日）まで、ＪＲＡ短期免許を取得して騎乗する予定のアレクシ・プーシャン騎手＝フランス＝。９月３０日のシャンティイ開催で取材に応じ、凱旋門賞や日本の競馬についてコメントした。プーシャン騎手は名門のアンドレ・ファーブル厩舎で活躍している。昨年はフランスのリーディングで３位だった。１０月５日の凱旋門賞では、ジャンロマネ賞を勝ったキジサナ（牝５歳、フランス・Ｆグラファ