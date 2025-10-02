肉のプロが手がける新感覚ハンバーグブランド「花より、ハンバーグ。」の3号店（FC1号店）となる「花より、ハンバーグ。刈谷店」が、2025年10月2日(木)にオープンしました。横浜で人気のブランドが、愛知県に初出店となります。 花より、ハンバーグ。刈谷店  オープン日：2025年10月2日(木)所在地：〒448-0028 愛知県刈谷市桜町5丁目33電話番号：0566-62-5067 「花より、ハンバーグ。」は、静岡で60余年にわた