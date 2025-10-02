マップマーケティング株式会社が提供する地図システム開発支援API「TerraMap API」にて、「小学校区・中学校区データ」の提供が開始されました。市区町村カバー率99%以上、かつ全エリアで商用利用が可能なため、学習塾や不動産関連サービスなど、様々なビジネスシーンで手間なく安心して活用できます。 マップマーケティング 地図システム開発支援API「TerraMap API」  これまでビジネスで学校区データを利用する際