株式会社ニッポンダイナミックシステムズが提供するPCログ収集ツール『ez-PCLogger』と、ソニービズネットワークス株式会社が提供するクラウド勤怠管理システム『AKASHI』が、2025年10月1日より自動連携を開始しました。これにより、従業員の勤務実態をより正確に把握し、サービス残業の検知などを効率化できます。 ニッポンダイナミックシステムズ『ez-PCLogger』とソニービズネットワークス『AKASHI』が自動連携 &#160