株式会社三友システムアプレイザルが、提携する不動産鑑定士143名を対象に2025年8月に行ったアンケートをもとに、「三友地価予測指数(2025年9月調査)」を発表しました。調査結果からは、商業地は三大都市圏すべてで地価の上昇幅が縮小し、住宅地は東京圏のみ上昇幅が拡大するという傾向が明らかになりました。 三友システムアプレイザル「三友地価予測指数(2025年9月調査)」  調査期間：2025年8月1日〜8月31日調査