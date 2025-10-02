東京都武蔵野市を拠点とする犬猫の往診専門『ただみ動物病院』が、2025年10月4日(土)の「世界動物の日」に開院1周年を迎えます。夜間救急医療の経験を基盤に、「救急医療」と「在宅医療」を融合した“ハイブリッド型”獣医療として、高度な在宅医療を提供しています。 犬猫の往診専門『ただみ動物病院』 病院名：ただみ動物病院 (旧 ただみ往診動物病院)院長：只見 景子所在地：東京都武蔵野市境事業内容：犬・猫