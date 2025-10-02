フィリピン・セブ島の近海で9月30日、マグニチュード6.9の地震が発生した。地震発生時の映像には、人々が建物の外に逃げ出す緊迫した様子が記録されていた。荷物放置で走り出す人々…空港で一斉に避難日本人の利用も多いフィリピン・セブ島近くのマクタン島の空港が9月30日夜、大きな混乱に見舞われた。建物の外に逃げ出そうとする人々。無人となった空港のチェックインカウンターには、スーツケースが置き去りにされたままに……