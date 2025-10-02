長野市では2日、大規模な地震の発生を想定した職員非常招集訓練が行われました。今年2度目となる訓練は、岡谷市付近を震源とするマグニチュード8.0の地震が発生し、長野市内で最大震度7を観測したとの想定で行われました。去年発生した能登半島地震での反省を踏まえ午前6時半には市役所の職員の4割にあたる1079人が招集され、地震発生時の職員の初動対応や連絡・情報収集の手順を確認しました。危機管理防災課新井秀徳課長