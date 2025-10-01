とちぎテレビ ３日から始まる新しいシーズンで１０年目を迎える、バスケットボールＢ１の開幕を前に、連覇を狙う宇都宮ブレックスは１日、チーム練習を報道陣に公開し選手が意気込みを語りました。 ブレックスアリーナ宇都宮で公開された練習には、比江島慎選手やＤ．Ｊ．ニュービル選手、怪我でリハビリ中の小川敦也選手なども含め、選手１５人全員が集まりました。 Ｂリーグ誕生か