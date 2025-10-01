とちぎテレビ 老朽化などのため休館していた栃木県子ども総合科学館の初の大型改修工事が完了し１日、リニューアルオープンを記念した式典が行われました。愛称は「コジマ子どもサイエンスパーク」となり、ＡＩやＡＲなどの技術を駆使した展示で人気を集めそうです。 栃木県子ども総合科学館は２０２４年１月から１年９カ月あまりにわたって改修工事が進められ、今回「宇宙」や「地球」「生命」など７つ