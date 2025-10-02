元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で9月30日に公開された動画に出演。巨人・田中将大が日米通算200勝を達成した試合を振り返った。田中将大○バッテリーを組んだ小林誠司にも賛辞9月30日の中日戦で史上4人目の日米通算200勝を達成した田中。高木氏はその偉業を祝しつつ、「ここ数試合を見ていると、達成も間近かなというふうには思ってたんだよね。ゲームをしっかり作ってるし