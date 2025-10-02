この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、でら(十勝で子育てどうでしょう)(@aerolitkurofune)さんの投稿したお写真です。皆さんは子どものころ、工作など物を作ることが好きでしたか？でらさんはある日、6歳の娘さんが作った名刺のアイデアに爆笑したそうです。本質は捉えつつ、子どもらしい名刺に思わず笑ってしまうはず！ 6歳の娘が作った「小がっこうのてんさい」名刺に爆笑 皆さんは子ども