山本由伸がポストシーズン第2戦で圧巻の投球(C)Getty Imagesドジャースの山本由伸が現地時間10月1日、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ第2戦に先発登板。【動画】エースの実力だ！山本由伸がポストシーズン第2戦で圧巻投球山本は初回二死一塁から、オースティン・ヘイズに右翼線への打球をテオスカー・ヘルナンデスの落球をきっかけに2点を奪われてしまった。しかし、打線は3回にムーキー・ベッツの適時打で1点差に