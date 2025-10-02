損害保険ジャパンは、海外旅行保険の一部契約の販売を10月1日から停止した。新・海外旅行保険「off！」は31日以内の個人プランのみ加入可能とし、31日超と家族プランは販売を見合わせる。海外旅行総合保険は、包括契約（任意包括・企業包括）を除き全て販売停止し、新・海外旅行保険での加入に切り替える。家族旅行は同個人プランを1人ずつ申し込めば31日以内で加入できるが、31日超はいずれも加入できない。対象は旅行開始日が10