タレントの小倉優子が10月1日に自身のアメブロを更新。子ども達が寝た後に、オンラインでヨガのレッスンを受けたことを明かした。この日、小倉は「子ども達が寝てからヨガのオンラインレッスンをしたよ〜」と報告し、自身の写真を公開。続けて、オンラインレッスンの利点について「通うより安くて、子ども達が寝てからできるのでいいかも」とコメントした。最後に「三日坊主にならずに続けたいなぁ」と意気込みをつづり、ブログを