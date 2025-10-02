ONE OK ROCKのベーシスト、Ryotaが自身のInstagramを更新。夫婦としての関係を終える決断を発表した。Ryotaは「長い時間を一緒に歩んできましたが、夫婦としてはそれぞれの道を進むことにしました。これからは形は変わるけれど、親としては変わらず支え合っていきます。一緒に過ごした日々、そして一緒に築いた家族に心から感謝しています。温かく見守っていただけたら嬉しいです。」と投稿した。この投稿には「素敵な言葉ですね。