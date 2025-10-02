熱戦が繰り広げられているFIFA U-20ワールドカップ。船越優蔵率いるU-20日本代表は、現地時間9月30日、グループステージ第2節で開催国チリと対戦し、2-0の勝利を収めた。スタジアムには4万人超の大観衆が詰めかけ、“完全アウェイ”の難しい試合となった日本。しかし、初戦のエジプト戦に続き齋藤俊輔が獲得したPKをキャプテン市原吏音が決めて先制すると、終盤には途中出場の横山夢樹が値千金のミドル弾を叩き込んだ。守っても市