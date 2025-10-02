「はなまるうどん」などを展開する株式会社はなまるは9月28日、「天ぷらおでん定期券」(税込400円)を発売した。10月1日〜11月3日の期間中、好きな天ぷら･おでんいずれか1品が何度でも無料となるチケット。「天ぷらおでん定期券」の販売は、数量限定でなくなり次第終了となる。実施店舗は全国の「はなまるうどん」「うまげな」「つるさく」「さぬき麺屋」「高松勅使」各店舗(一部店舗除く)。はなまるうどん「天ぷらおでん定期券」〈