ニューストップ > 国内ニュース > 大阪・関西万博の未利用チケットを、金券と交換する対応を開始へ 松… 大阪・関西万博(2025年) 時事ニュース 大阪府 MBSニュース 大阪・関西万博の未利用チケットを、金券と交換する対応を開始へ 松原市 2025年10月2日 12時25分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大阪府松原市は万博の未利用チケットに関する取り組みを始めると発表した 市内開催の地産地消のイベントなどで使える金券計4000円分と交換するという 未利用チケットを持つ先着約100人が対象で、申請は2日正午から開始される 記事を読む 関連の最新ニュース 大阪・関西万博(2025年) 記事時間 大阪・関西万博の未利用チケットを、金券と交換する対応を開始へ 松原市 記事時間 09/30 12:58 万博の大屋根リングで「皇居より広い」悠仁さまの発言に大反響 記事時間 09/28 10:50 大阪・関西万博の来場者数が2200万人突破 愛知万博超え確実に