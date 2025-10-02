アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』（シングレ）第2クールが、10月5日午後4時30分よりTBS系にて放送されることを記念して、作品公式Xで漫画『テラフォーマーズ』作者からの応援イラストが公開された。【画像】火星で戦うオグリ？テラフォーマーズ作者が描いた『ウマ娘』イラストXでは「『テラフォーマーズ』の貴家悠先生・橘賢一先生からオグリキャップのカウントダウンイラストが到着」とし、疾走感あるオグリキャップのイラ