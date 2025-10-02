世界的に有名な登山家で環境活動家の野口健さんが、釧路湿原周辺にある太陽光発電施設の建設予定地を視察しました。釧路湿原周辺の太陽光発電施設の建設予定地を訪れたのは、世界的に有名な登山家・野口健さんです。野口さんは自然保護の観点から、釧路湿原周辺で乱立している太陽光発電施設の開発には反対の立場をとっています。10月2日はタレントのつるの剛士さんとともに、希少生物の専門家などから話を聞きながら現状を確認し