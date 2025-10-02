俳優の佐藤めぐみが自身のInstagramを更新。佐藤は、契約満了に伴い27年所属した芸能事務所、スターダストプロモーションを退所することを発表した。佐藤は「契約満了に伴いスターダストプロモーションを退所いたします。13歳からお世話になった事務所の皆様をはじめ、お仕事でご一緒させて頂いた皆様には、未熟でまだまだな私を根気強く支え、育てていただきました。そのご恩は言葉で表しきれません。心から感謝しております。本