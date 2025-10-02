東京証券取引所2日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反発した。前日終値からの上げ幅は一時500円を超えた。前日の米国株上昇を好感した買い注文が優勢だった。前日までの4営業日で計1200円超下落していたため、割安感が出た銘柄に買い戻しが入りやすかった。午前終値は前日終値比125円11銭高の4万4675円96銭。TOPIXは22.42ポイント安の3072.32。前日の米国市場では、米FRBの追加利下げへの期待を背景に、ハイテ