ロッテは2日、レギュラーシーズンホーム最終戦である10月5日（日）のソフトバンク戦（ZOZOマリンスタジアム、14時00分試合開始）で、試合終了後に最終戦セレモニーを実施することになったと発表した。最終戦セレモニーでは、今シーズンの振り返り映像の放映や挨拶、監督・コーチ・選手による場内一周、サインボールの投げ込みなどが行われる予定だ。