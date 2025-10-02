イタリア１部の名門ＡＣミランが来季に向けてスペイン１部バルセロナのポーランド代表ＦＷロベルト・レバンドフスキ（３７）の獲得を狙っている。レバンドフスキは来年６月末でバルセロナとの契約が満了となる中、スペインメディア「ＦＩＣＨＡＪＥＳ・ＮＥＴ」は「バルセロナではレバンドフスキが契約を更新しないと見込まれている。今季が彼にとって最後のシーズンだと考えられている」とした上で「夏の移籍期間にＡＣミラン