嘉島町にあるサントリー九州熊本工場で九州エリア限定のビール「阿蘇BEER」が製造され、サントリーの鈴江健一九州営業本部長らが木村知事に発売の報告をしました。「阿蘇BEER」は工場に勤務する九州出身の醸造技師らが2年半かけてつくった生ビールで、阿蘇の天然水のほか、県産大麦による麦芽を一部原料にしています。限定のビールは、7日から沖縄を除く九州7県で72万本販売されます。