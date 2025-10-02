全身の基盤となる骨・骨盤が正しい位置にないと、様々な体のトラブルを招いてしまう。改善のコツは、骨盤を回して関節まわりの筋肉のこわばりをほぐすこと。Let’s回転！骨盤を正しい位置に戻せば姿勢も整う骨盤は歪むのではなく、実は骨盤の回転する力が強く、ある方向で固まってしまっただけなのだ、と理学療法士の土屋元明さん。「骨盤は前後、左右、上下の3方向に回転するんですが、姿勢や動きのクセなどで、どちらかの方向に