地域の福祉事業や災害の支援に活用される「赤い羽根共同募金」が、10月1日、全国一斉に始まりました。 【写真を見る】「赤い羽根共同募金」キャッシュレス寄付も可能に10月1日から半年間実施、高齢者や子育て支援に活用 赤い羽根共同募金は来年3月31日までの半年間、行われます。 今年度の目標金額は約2億7700万円です。 初日のきのう（1日）、熊本市中心部では共同募金会の関係者など20人ほどが寄付を呼びかけました。 今