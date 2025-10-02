9月27日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で無料配信中！※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。【動画】“未知なる深海”に挑む！多機能水中ドローン海洋大国の日本から「未知なる深海」に挑むため、国産の水中ドローンを開発しているのが、今回の開拓者・フルデプス共同創業者の伊藤昌平だ。伊藤が開発したド