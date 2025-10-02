【モデルプレス＝2025/10/02】クリエイターのおさきが1日、自身のInstagramを更新。プールショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】おさき、ビキニで驚愕美スタイル披露◆おさき、ビキニで美ボディ披露おさきは「夏の終わりはプールで締めましたっ」とコメントし、ナイトプールでの写真を投稿。白地にいちご柄のフリルビキニトップに、ギンガムチェックのボトムスを合わせたコーディネートビキニで、くびれた美しいウエストラ