◎全国の天気関東から西日本は安定して晴れる予想です。午後はだんだんと雲が増えてきますが、雨が降る所は限定的でしょう。一方、北日本は引き続き大気の状態が不安定です。晴れていても、急な雷雨にご注意ください。◎予想最高気温北日本、東日本で前日より高い所が多いでしょう。札幌は前日より2℃高い24℃、仙台は6℃高い27℃、東京は4℃高い28℃、名古屋は3℃高い30℃まで上がる予想です。関東から西日本は広く30℃前後まで上